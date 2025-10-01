Более 500 экологических мероприятий провели в Сургутском районе ХМАО-Югры с начала года

| Фото: из социальных сетей главы Сургутского района Андрея Трубецкого | Фото: из социальных сетей главы Сургутского района Андрея Трубецкого

Итоги XXII Международной экологической акции "Спасти и сохранить" подвели в Сургутском районе ХМАО - Югры.

"С мая по сентябрь в муниципалитете состоялось 538 природоохранных и просветительских мероприятий. Участниками стали десять тысяч жителей, в том числе более пяти тысяч детей и студентов", - отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Озеленению и благоустройству были посвящены 173 мероприятия – трудовые десанты, субботники, лесопосадки. В их рамках активисты очистили 100 га земли и вывезли на полигоны 900 кубометров мусора. Отличись 150 ребят из девяти школьных лесничеств – вместе со специалистами-экологами администрации района они навели порядок в кедросадах. Более 200 жителей собрали 50 кубометров мусора на экозабегах в Барсово, Федоровском, Ульт-Ягуне и Лянторе.

В рамках районной акции "Чистый берег", реализуемой по национальному проекту "Экологическое благополучие", 4 тыс. 642 общественника очистили 53 км береговой линии водоемов в границах поселений.

Глава Сургутского района подчеркнул, что все поселения района в пятый раз присоединились к Всероссийской акции "Сад Памяти", посвященной 80-летию Великой Победы. В память о погибших в годы войны высажено 2 тыс. 700 саженцев. Всего в 2025 году на территории Сургутского района появилось три тыс. новых кустов и деревьев и свыше 40 тыс. цветов.