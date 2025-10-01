Монооперу "Человеческий голос" представит "Камерата Сибири" в Тюмени
Новую программу "Человеческий голос" представит оркестр "Камерата Сибири" на сцене органного зала Тюменской филармонии 14 ноября. Художественный руководитель и главный дирижёр - Фаузия Тажина. Солистка - лауреат международных конкурсов Эльвира Саниевская (сопрано), сообщает пресс-служба ТКТО
В этот вечер прозвучит моноопера "Человеческий голос". Опера основана на одноимённой пьесе французского драматурга Жана Кокто, в которой посредством только телефонного разговора женщины с покинувшим её возлюбленным сочувственно раскрывается глубочайшая жизненная драма героини.
Жан Кокто создал пьесу "Человеческий голос" для французской актрисы бельгийского происхождения Берт Бови.
Это не просто история о любви и утрате, это исследование человеческой души, её уязвимости и силы, озвученное великолепной палитрой звуковых красок: от нежных мелодий до пронзающих слух диссонансов.
Приобрести билеты можно в кассах ТКТО, в инфокиоске "Культурная точка" на пешеходной улице Дзержинского, на сайте.
Возрастное ограничение: 6+.