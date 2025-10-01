  • 27 октября 202527.10.2025понедельник
Монооперу "Человеческий голос" представит "Камерата Сибири" в Тюмени

Общество, 08:48 27 октября 2025

Telegram-канал оркестра "Камерата Сибири" | Фото: Telegram-канал оркестра "Камерата Сибири"

Новую программу "Человеческий голос" представит оркестр "Камерата Сибири" на сцене органного зала Тюменской филармонии 14 ноября. Художественный руководитель и главный дирижёр - Фаузия Тажина. Солистка - лауреат международных конкурсов Эльвира Саниевская (сопрано), сообщает пресс-служба ТКТО

В этот вечер прозвучит моноопера "Человеческий голос". Опера основана на одноимённой пьесе французского драматурга Жана Кокто, в которой посредством только телефонного разговора женщины с покинувшим её возлюбленным сочувственно раскрывается глубочайшая жизненная драма героини.

Жан Кокто создал пьесу "Человеческий голос" для французской актрисы бельгийского происхождения Берт Бови.

Это не просто история о любви и утрате, это исследование человеческой души, её уязвимости и силы, озвученное великолепной палитрой звуковых красок: от нежных мелодий до пронзающих слух диссонансов.

Приобрести билеты можно в кассах ТКТО, в инфокиоске "Культурная точка" на пешеходной улице Дзержинского, на сайте.

Возрастное ограничение: 6+.

# Камерата Сибири

﻿
