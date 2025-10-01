  • 24 октября 202524.10.2025пятница
  • USD81,2690
    EUR94,3889
  • В Тюмени 1..3 С 1 м/с ветер южный

В Тюмени откроют культурно-просветительский проект "Творцы Победы"

Общество, 17:23 24 октября 2025

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Культурно-просветительский проект "Творцы Победы" стартует в тюменском Музейном центре перспективных технологий 26 октября, сообщает областной департамент культуры.

Одним из ключевых событий станет выставка "Культура для Победы", посвященная роли деятелей культуры в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция создана Всероссийским общественным движением "Волонтеры культуры".

В рамках проекта пройдут музыкально-поэтические вечера, на которых прозвучат стихотворения и песни военных лет. Перед зрителями выступят коллективы: детской школы искусств им. В. В. Знаменского; театральной студии старшего поколения "Мари Ванна"; детской школы искусств "Этюд".

Программа здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# волонтеры , культура

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:02 24.10.2025В Тюменской области газифицировали деревню Быкова
19:52 24.10.2025"Наличники Приишимья" признаны "Книгой года‑2025" в Тюменской области
19:28 24.10.2025Победителей регионального этапа премии #МЫВМЕСТЕ определили в Тюмени
18:49 24.10.2025До миллиона рублей получат тюменские образовательные учреждения на развитие отделений "Движения первых"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора