В Тюмени откроют культурно-просветительский проект "Творцы Победы"
Культурно-просветительский проект "Творцы Победы" стартует в тюменском Музейном центре перспективных технологий 26 октября, сообщает областной департамент культуры.
Одним из ключевых событий станет выставка "Культура для Победы", посвященная роли деятелей культуры в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция создана Всероссийским общественным движением "Волонтеры культуры".
В рамках проекта пройдут музыкально-поэтические вечера, на которых прозвучат стихотворения и песни военных лет. Перед зрителями выступят коллективы: детской школы искусств им. В. В. Знаменского; театральной студии старшего поколения "Мари Ванна"; детской школы искусств "Этюд".
