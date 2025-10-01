Победителей регионального этапа премии #МЫВМЕСТЕ определили в Тюмени

Награждение победителей и призеров регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ прошло в Тюмени 24 октября. Эксперты выбрали лучшие проекты в 14 номинациях.

В числе специальных номинаций — "Волонтер года", "Наставник года" и "Муниципальные образования и моногорода". Так, волонтером года стала автор социального проекта "Добровольцы в донорстве крови" Светлана Макеева из Тобольска, в номинации "Муниципальные образования и моногорода" отмечен Голышмановский муниципальный округ, сообщает инфоцентр правительства региона.

За пять лет реализации проекта национальной премии #МЫВМЕСТЕ в Тюменской области сформировалось полноценное сообщество неравнодушных людей, которые не могут позволить себе пройти мимо чужой беды, отметил заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

"Новый сезон премии это подтверждает. Зачастую самые небольшие поступки могут оказать действенную поддержку, в которой нуждается человек. Ряды нашего сообщества год от года прирастают, что уже стало надежным показателем для Тюменской области", — подчеркнул он.