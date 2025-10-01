Тюменка представит регион на Национальном музыкальном проекте

Тюменка Полина Хохрина представит регион в Национальном музыкальном проекте "Универвидение", который пройдет в Новосибирске. Девушка является лауреатом I степени областного фестиваля "Студенческая весна" в двух номинациях, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Полина Хохрина вошла в число 36 исполнителей и коллективов из 33 регионов. Она примет участие в отборочных прослушиваниях и концертах с 8 по 14 ноября. Ее ждут мастер-классы и занятия с наставниками-экспертами в сфере вокала и сценического искусства, а также финальное шоу.

"Буду стараться показать все, на что способна, а дальше — посмотрим, что решит жюри. Вернуться на "Универвидение" второй раз уже само по себе победа. Жду новых знакомств и ярких эмоций, которые зарядят меня на весь следующий год. Хочу быть искренней и уникальной, вдохновлять зрителей и жюри своей музыкой", - отметила девушка.

Тюменка представит на прослушиваниях несколько песен: две на русском и одну на английском языке. По мнению девушки, самой яркой композицией в ее программе является "Разлилась речка быстрая". Это народная песня в новой интерпретации с использованием народных инструментов и других аудиовизуальных средств для создания ярких художественных образов.