Общество, 16:41 26 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В магазинах Тюменской области не будут продавать алкоголь 4 ноября, в День народного единства. Запрет установило региональное правительство. Ограничение будет действовать во всех магазинах с 8 час. до 21 час.

Как пишет Вслух.ру, ограничение установлено постановлением правительства Тюменской области еще в 2017 г. В перечень праздничных дней и знаменательных событий также вошли Праздник Весны и Труда, День Победы, Международный день защиты детей, День России, День молодежи, День знаний.

При этом, запрет не распространяется на розничную продажу в местах общепита. Работать в обычном режиме будут магазины беспошлинной торговли.

