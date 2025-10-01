В магазинах Тюменской области не будут продавать алкоголь 4 ноября

В магазинах Тюменской области не будут продавать алкоголь 4 ноября, в День народного единства. Запрет установило региональное правительство. Ограничение будет действовать во всех магазинах с 8 час. до 21 час.

Как пишет Вслух.ру, ограничение установлено постановлением правительства Тюменской области еще в 2017 г. В перечень праздничных дней и знаменательных событий также вошли Праздник Весны и Труда, День Победы, Международный день защиты детей, День России, День молодежи, День знаний.

При этом, запрет не распространяется на розничную продажу в местах общепита. Работать в обычном режиме будут магазины беспошлинной торговли.