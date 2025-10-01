Тюменская область вошла в десятку регионов – лауреатов всероссийской премии "За верность науке"

фото Минобрнауки фото Минобрнауки

Тюменская область вошла в десятку регионов России активно вовлеченных в популяризацию науки в рамках XI всероссийской премии "За верность науке", на соискание которой в 2025 году поступило рекордное количество заявок — более 2 тыс.

"Ежегодно вручаемая премия является одним из ключевых мероприятий в рамках Десятилетия науки и технологий и присуждается за выдающиеся достижения в области научной коммуникации и популяризации научного знания", - сообщается на сайте министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Поступающие заявки оценивались по специальной системе, обеспечивающие объективность и прозрачность. Каждый проект независимо друг от друга рассматривали ученый-эксперт и представитель медиасферы, что гарантировало попадание в шорт-лист только действительно ярким медиапродуктам с серьезной научной проработкой.

Среди регионов, активно вовлеченных в популяризацию науки, лидируют Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республика Татарстан, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Тюменская, Ростовская и Свердловская области.

"Эта престижная награда по праву пользуется высоким общественным признанием и уже более десяти лет вручается просветителям, журналистам, деятелям культуры, которые своим энтузиазмом, подвижническим, востребованным трудом вносят значимый вклад в популяризацию достижений отечественной науки и ее замечательных традиций, многое делают для формирования у молодежи интереса к смелому научному поиску, фундаментальным и прикладным исследованиям. Ведь именно прорывные знания и современные технологии являются важнейшим ресурсом социально-экономического развития России, укрепления ее суверенитета во всех сферах, определяют качество жизни людей", — отметил в приветствии президент России Владимир Путин.

Приветственный адрес торжественной церемонии награждения лауреатов XI всероссийской премии "За верность науке", которая прошла в Москве, в театре на Малой Бронной, огласил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. "Сейчас в России по поручению президента Владимира Владимировича Путина идет Десятилетие науки и технологий. Премия является одной из жемчужин среди мероприятий этого десятилетия. Отрадно, что эта деятельность приносит свои результаты. Мы видим, что, по опросам социологов, 64% родителей хотят, чтобы их дети связали свое будущее с наукой, образованием, технологиями. А родители детям плохого не пожелают. Все у нас получится, в добрый путь!" — сказал вице-премьер.