Основы долголетия обсудили в Тюменском медицинском университете

Научно-практическая конференция ProMito "Энергия жизни: митохондриальное здоровье как основа долголетия" прошла в Тюменском медицинском университете. Она объединила специалистов в области терапии, эндокринологии, кардиологии, диетологии, дерматологии, гастроэнтерологии и интегративной медицины, сообщает пресс-служба вуза.

Трендам медицины будущего посвятила доклад заместитель директора Института общественного здоровья и цифровой медицины ТМУ, врач-эндокринолог Юлия Нелаева.

"Медицина будущего – это сплав высоких технологий и глубокого понимания человеческого организма, требующий междисциплинарных знаний и навыков в области биологии, информационных технологий и анализа данных для улучшения качества и увеличения продолжительности жизни. Инновации в диагностике, персонализированная медицина, цифровизация и внедрении ИИ в медицинскую сферу, регенеративная медицина: сейчас нам необходимо постоянно обучаться и адаптироваться к новым технологиям", - уверена эксперт.

Также с докладами выступили врачи медицинских клиник и преподаватели Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования.