Тюменский застройщик заложил основу нового завода ЖБИ

Экономика, 14:30 28 октября 2025

Первую колонну в основание нового завода железобетонных изделий "Тюмень-Конструктив" заложила команда тюменского застройщика "ТИС" 28 октября. Строительство предприятия по выпуску конструкций завершат в 2027 году.

Всего предстоит установить 96 железобетонных колонн высотой 16,5 м каждая. Вес одной конструкции достигает 21 т. На их расстановку у строителей уйдет полтора месяца. Параллельно на площадку начали завозить металлоконструкции для последующего монтажа перекрытий и кровли. В целом, возведение всего каркаса будущего производственного комплекса займет примерно шесть месяцев.

Собственное производство ЖБИ позволит группе компаний "ТИС" значительно сократить трудоемкость на стройплощадках, повысить скорость, качество и оптимизировать стоимость возведения жилья по передовым префаб-технологиям. Мощность завода составит 150 тысяч кв. м продаваемой жилой площади в год.

"Реализация проекта станет значительным вкладом в экономику региона, создав новые рабочие места и возможности для бизнеса. Инвестиционное агентство оказывает поддержку реализации проекта, предоставлен земельный участок для строительства", – сказал генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.

Проект строительства трех заводов признан правительством Тюменской области масштабным. Инвестор получил участок площадью 14 га без торгов.

Новый проект рассматривается как первая очередь частного индустриального парка. Напомним, домостроительный комбинат, завод пеностекольного утеплителя и цех малых архитектурных форм построят и введут в эксплуатацию в Тюмени в районе Велижанского тракта до 2028 года. Компания "ТИС" планирует вложить более 5 млрд рублей в запуск новых производств.

Застройщик входит в Ассоциацию "Строительно-индустриальный кластер".

Анжела Лебедева

# ЖБИ , инвестиционное агентство Тюменской области , строительство , ТИС

﻿
