  • 30 октября 202530.10.2025четверг
  • USD79,4715
    EUR92,2466
  • В Тюмени 5..7 С 1 м/с ветер южный

Трансляция прямой линии губернатора Александра Моора

Пожилые тюменцы узнали больше о безопасности в интернете на правовом марафоне

Общество, 19:16 29 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Больше о ключевых навыках работы в интернете узнали пожилые жители Тюменской области на ежегодном правовом марафоне 29 октября. Десятки пенсионеров стали участниками события, вынесли много полезной информации, в том числе и о новшествах законодательства, сообщают организаторы.

"Данное мероприятие необходимо для того, чтобы своевременно донести информацию для людей пожилого возраста. Наша общая цель в данном случае — это повышение правовой грамотности именно пожилых людей, являющихся наиболее уязвимыми для мошенников", — отметил уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских.

По словам представителя федерального аппарата уполномоченного по правам человека Светланы Смирновой, федеральный проект повышения правовой грамотности пенсионеров существует уже 10 лет. Актуальность его не снижается. И если в первые годы в центре внимания было правовое просвещение, то в 2025 году на первом плане вопросы безопасности.

Она отметила, что наряду с этим в проект включается и молодежь. Так, в 2025 году представители молодежных советов при уполномоченных помогают старшему поколению осваивать цифровую среду. Есть аналогичный совет и в Тюменской области.

Отметим, что на марафоне пенсионеры смогли проконсультироваться с юристами по жилищным и имущественным вопросам, медико-социальным правам, пенсионному обеспечению и другим волнующим темам.

Организаторами ежегодного правового марафона Ассоциация организаций социального обслуживания населения Тюменской области и региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# марафон , пенсионеры , права

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:30 29.10.2025В Тюмени состоялась премьера фильма "Отец" о священнике в Донбассе
19:16 29.10.2025Пожилые тюменцы узнали больше о безопасности в интернете на правовом марафоне
18:52 29.10.2025Тюменская область вошла в топ-10 регионов по количеству заявок от вузов на конкурс общества "Знание"
18:45 29.10.2025Команда ТИУ выиграла областной Кубок первокурсников по интеллектуальным играм

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора