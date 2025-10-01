Пожилые тюменцы узнали больше о безопасности в интернете на правовом марафоне

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Больше о ключевых навыках работы в интернете узнали пожилые жители Тюменской области на ежегодном правовом марафоне 29 октября. Десятки пенсионеров стали участниками события, вынесли много полезной информации, в том числе и о новшествах законодательства, сообщают организаторы.

"Данное мероприятие необходимо для того, чтобы своевременно донести информацию для людей пожилого возраста. Наша общая цель в данном случае — это повышение правовой грамотности именно пожилых людей, являющихся наиболее уязвимыми для мошенников", — отметил уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских.

По словам представителя федерального аппарата уполномоченного по правам человека Светланы Смирновой, федеральный проект повышения правовой грамотности пенсионеров существует уже 10 лет. Актуальность его не снижается. И если в первые годы в центре внимания было правовое просвещение, то в 2025 году на первом плане вопросы безопасности.

Она отметила, что наряду с этим в проект включается и молодежь. Так, в 2025 году представители молодежных советов при уполномоченных помогают старшему поколению осваивать цифровую среду. Есть аналогичный совет и в Тюменской области.

Отметим, что на марафоне пенсионеры смогли проконсультироваться с юристами по жилищным и имущественным вопросам, медико-социальным правам, пенсионному обеспечению и другим волнующим темам.

Организаторами ежегодного правового марафона Ассоциация организаций социального обслуживания населения Тюменской области и региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья".