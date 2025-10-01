  • 30 октября 202530.10.2025четверг
Признаки нелегальных участников финансового рынка назвали жителям Тюменской области

Экономика, 12:14 30 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Признаки нелегальных участников финансового рынка назвали жителям Тюменской области. Мошенники используют для обмана незаконные схемы, предлагают вложения с высокой доходностью, займы по супернизким ставкам и другие идеи для сотрудничества. Но взаимодействие с ними оборачивается финансовыми потерями.

Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в отделении Банка России по Тюменской области, участник финансового рынка должен иметь лицензию регулятора и числиться в спецреестре.

"Тюменцы все чаще попадаются на уловки мошенников в надежде заработать. В соцсетях и мессенджерах им активно предлагают выгодно вложить деньги на инвестиционных площадках или заработать на криптовалюте, а также на рынке форекс. Именно начинающие инвесторы – люди, далекие от биржевой торговли, становятся жертвами аферистов", - уточнили в пресс-службе отделения.

За первые шесть месяцев 2025 г. Банк России выявил в целом по стране 4 тыс. 183 субъекта (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и других организаций) с признаками нелегальной деятельности. Более половины из них - финансовые пирамиды. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество таких компаний выросло почти на 20 %. Число финансовых пирамид увеличилось за год на 40 %, нелегальных участников РЦБ – почти в два раза.

Незаконное привлечение инвестиций

Посреднические услуги по привлечению инвестиций могут оказывать организации, которые поднадзорны Банку России, – банки и некредитные финансовые организации (брокеры, управляющие компании). Привлекая инвестиции от физических лиц, компания должна предоставить им ценные бумаги, выпуск которых предусмотрен законами о рынке ценных бумаг, инвестиционных фондах, ипотечных ценных бумагах. Либо право компании привлекать инвестиции должно быть закреплено специальными законами.

Проверить, зарегистрирован ли выпуск ценных бумаг, можно с помощью сервиса Банка России "Реестр ценных бумаг". За незаконное привлечение инвестиций физических лиц установлены штрафы до 1 млн рублей.

Незаконные инвестиционные предложения часто делают недобросовестные компании. Они гарантируют быстрый доход от вложений в перспективный или "будущий" бизнес, инновационный проект. Предлагают приобрести акции и облигации, криптовалюту и недвижимость, обещают вкладывать деньги в суперприбыльное строительство и сельское хозяйство, золотодобычу и нефтегазовый сектор, а также IT-стартапы. Однако у инвестора нет возможности проверить реальность и качество предлагаемого ему проекта. Информацию о подобных проектах публикуют на сайтах, принадлежность которых конкретному юридическому или физическому лицу зачастую определить невозможно, есть только красивая презентация и фальшивые отзывы. В подобных случаях для инвестора серьезно повышается риск невозврата вложенных средств.

Как не попасть на уловки финансовых аферистов

Первое правило – никогда не верить заманчивым предложениям. Если предлагают вложить деньги под невероятно высокие проценты, инвестиции без покупки ценных бумаг компании, а также в криптовалюте, гарантируют доходность и возврат средств, то нужно быть осторожным. Скорее всего, это мошенники.

Нужно помнить, что любые инвестиции, как и сделки на рынке форекс, – это риск. Гарантировать доходность на рынке ценных бумаг запрещено законом. Второе – перед тем как принять любое финансовое предложение, необходимо проверить легальность компании на сайте регулятора или в мобильном приложении "ЦБ онлайн". Также важно убедиться, что она не состоит в предупредительном списке Банка России.

Список организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке регулятор публикует на своем сайте с 2021 года. На сегодня в списке около 24 тыс. сомнительных фирм, выявленных по всей стране.

Важно знать: если перевести деньги в организацию, зарегистрированную на территории другого государства, то споры придется решать в зарубежном правовом поле, так как законы Российской Федерации на нее не распространяются.

Подробные рекомендации о том, как уберечь себя и близких от мошенников, а также информацию о том, что нужно знать начинающему инвестору, и как вычислить финансовую пирамиду, можно найти на просветительском портале Банка России "Финансовая культура".

Оксана Корнеенкова

# безопасность , инвестиции , финансовые махинации

