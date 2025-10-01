  • 30 октября 202530.10.2025четверг
43 % пострадавших в ДТП в Тюменской области - дети-пассажиры

Общество, 11:52 30 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 43 % пострадавших в дорожных авариях в Тюменской области по данным на 27 октября 2025 года - дети-пассажиры. Об этом начальник регионального управления Госавтоинспекции Андрей Миллер сообщил в ходе пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" 30 октября.

В 184 авариях погибли пять детей-пассажиров, 215 получили травмы. В 15 дорожных происшествиях родители нарушили правила перевозки детей и не использовали ремни безопасности или удерживающие устройства. 22 ребёнка при этом были травмированы.

К ответственности за нарушения правил перевозки пассажиров по части 3 статьи 12,23 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации в ходе надзора были привлечены около семи тысяч водителей с начала года.

"Это практически 800 человек ежемесячно, каждый день 25 водителей мы привлекаем к ответственности за то, что они перевозят своих детей с нарушениями. Штраф — в размере трёх тысяч рублей", - отметил он и напомнил, что с 1 сентября 2025 года изменились и требования к наличию сертифицированных удерживающих детских устройств.

Николай Ступников

