50 спортсменов посоревнуются в стрельбе на первенстве Тюменской области

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Первенство Тюменской области по практической стрельбе из пневматического пистолета пройдет в спортивном комплексе "Строймаш" 1 ноября. В соревнованиях примут участие около 50 спортсменов, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Победителей определят в двух классах: "серийный" и "стандартный". Организаторы подготовили восемь специализированных упражнений, где важна не только точность, но и скорость, умение быстро принимать решения и мастерски перемещаться.

Лучшие получат спортивные разряды. У них будет возможность войти в сборную области.