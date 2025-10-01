В Тюмени реконструировали насосную станцию первого подъёма Метелевского водозабора

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Насосную станцию первого подъёма Метелевских водоочистных сооружений реконструировали в Тюмени. Это один из ключевых объектов водоснабжения Тюменской агломерации, производственная мощность – 115 тыс. куб м воды в сутки.

Прослужив более 40 лет, станция нуждалась в капитальном ремонте. "Росводоканал Тюмень" выполнил реконструкцию объекта с применением наилучших доступных технологий.

По оценке заместителя губернатора Тюменской области Павла Перевалова, реконструкция стала частью мероприятий по повышению качества водоснабжения для жителей региона.

"Это один из ключевых объектов. Завершены работы по реконструкции станции первого подъема. Теперь это современный, энергоэффективный объект с высокой степенью резервирования. Водоснабжение областной столицы будет осуществляться штатно, вне зависимости от каких-либо сложных ситуаций. Здесь решены вопросы, связанные с возможным низким уровнем на реке Туре, с тем, что во время ледостава на реке может образовываться шуга", - рассказала Павел Перевалов.

Как отметила генеральный директор компании "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева, специалисты предприятия установили береговую станцию подкачки воды. Она состоит из четырех полимерных всасывающих трубопроводов диаметром 500 мм и энергосберегающих насосов производительностью 1000 куб. м воды в час. Повысила надежность работы оборудования система вакуумирования, которая заполняет водой всасывающие трубопроводы. А чтобы исключить промерзание в зимний период и поддержать работу системы при появлении шуги, на станции установили компрессор. Работу электрооборудования обеспечивает трансформаторная электроподстанция.

"Береговая насосная станция помогает нам повысить безопасность системы водоснабжения в период образования шуги и льда. Но это временный вариант. Мы сейчас работаем над постоянным конструктивом капитального характера. Ведем исследовательские работы, и, возможно, в скором времени создадим еще один объект по повышению надежности системы водоснабжения города и всей Тюменской агломерации", - уточнила Ольга Сарбаева.

Одним из самых сложных этапов работ была замена двух единиц запорной арматуры диаметром 1000 мм в аванкамере. Арматура находится под водой на глубине 12 м, а вес каждой задвижки пять тонн. После замены арматуры, специалисты установили задвижки диаметром 600 мм и сделали гидроизоляцию внутри приемного отделения станции - аванкамеры. Все действия выполнены на глубине. Водолазы-монтажники работали по два часа в день, во время минимального водозабора. Новая запорная арматура сделана из современных материалов, не подверженных коррозии.

После реконструкции работу станцию первого подъёма обеспечивают четыре современных насосных агрегата. Есть автоматизированная система частотно-регулируемого управления насосами.

"Это позволит нам в, так скажем, сглаженном режиме подавать воду на водочистные сооружения. Управление насосной станцией осуществляется из диспетчерского пункта Метелевского водозабора. Вода поступает в самотечном режиме. Водозаборный оголовок располагается в самом глубоком месте русла реки", - отметил начальник цеха сооружений водоподготовки компании "Росводоканал Тюмень" Константин Сливченков.

Напомним, Метелевский водозабор обеспечивает половину потребностей Тюменской агломерации в чистой воде, подготавливая до 120 тыс. куб. м ресурса в сутки. На объекте в рамках концессионного соглашения идет модернизация, которая завершится в конце 2025 года.

Оксана Корнеенкова