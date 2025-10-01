  • 30 октября 202530.10.2025четверг
Александр Моор обсудил с ВГТРК стратегические направления сотрудничества на 2026 год

Губернатор, 18:07 30 октября 2025

тг-канал Александра Моора | Фото: тг-канал Александра Моора

Губернатор Тюменской области Александр Моор обсудил с заместителем гендиректора и руководителем регионального департамента ВГТРК Рифатом Сабитовым стратегические направления сотрудничества на 2026 год.

"Региональные телерадиокомпании – важная часть единого информационного пространства страны. От того, насколько честно, профессионально и уважительно к людям работают журналисты, зависит доверие к информации", - написал глава региона в своих социальных сетях.

В этом году особое внимание было уделено проектам, посвящённым Году героев и 80-летию Победы. Как отметил Александр Моор, всероссийская государственная телерадиокомпания внесла значительный вклад в сохранение исторической памяти, рассказывая о подвиге тюменцев в годы Великой Отечественной войны.

"Также в 2025-м исполнилось 95 лет областному радио. Одной из старейших и авторитетнейших площадок Сибири, которая объединяет аудиторию трёх субъектов: Тюменской области, Югры и Ямала. Поздравляю коллектив, благодарю работников и руководство ГТРК "Регион-Тюмень" и ВГТРК за сотрудничество и высокий профессионализм", - сказал губернатор.

﻿
