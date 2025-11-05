Тюменских педагогов приглашают на форум "Крапива"

Девятый Всероссийский форум педагогов будущего "Крапива" пройдет новом корпусе ТюмГУ в Тюмени с 27 по 30 ноября. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке до 7 ноября, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Форум объединяет представителей системы общего образования: учителей, завучей, директоров, методистов и других специалистов, которые ежедневно делают школу местом развития и вдохновения.

"Команда ТюмГУ много лет занимается трансформацией высшего образования с полным пониманием того, что не менее важно происходящее в школах. Миссия форума с 2017 года неизменна — сохранение талантливых молодых учителей в профессии. На „Крапиве“ педагоги со всей России учатся друг у друга антихрупкости и тому, как каждый день заходить в класс с вдохновением", — отметила основатель форума Мария Косицына.

В этом году участники предыдущих форумов могут выступить держателями собственных лабораторий — предложить живой образовательный вызов или проблему, построить работу команды через этапы постановки вопроса, исследования и конкретного решения. Такой формат позволит не просто обсуждать идеи, а проверять их на практике и превращать в готовые прототипы.