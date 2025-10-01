  • 31 октября 202531.10.2025пятница
Семьям бойцов СВО из Ишима передали на хранение мундиры

Общество, 15:40 31 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мундиры бойцов специальной военной операции - младшего сержанта Виктора Лобанова и рядового Максима Журавлева из Ишима - передали на хранение их семьям.

Кители восстановили в рамках акции, которую реализует "Единая Россия" совместно с центром "Аванпост", сообщает региональное отделение партии. Спецпредставитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко вручил форму родственникам и заверил, что боевые подвиги ишимцев никогда не будут забыты.

Завершилось мероприятие возложением цветов к памятнику участникам специальной военной операции и минутой молчания.

# Ишим , Николай Савченко , СВО

