Семьям бойцов СВО из Ишима передали на хранение мундиры
Мундиры бойцов специальной военной операции - младшего сержанта Виктора Лобанова и рядового Максима Журавлева из Ишима - передали на хранение их семьям.
Кители восстановили в рамках акции, которую реализует "Единая Россия" совместно с центром "Аванпост", сообщает региональное отделение партии. Спецпредставитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко вручил форму родственникам и заверил, что боевые подвиги ишимцев никогда не будут забыты.
Завершилось мероприятие возложением цветов к памятнику участникам специальной военной операции и минутой молчания.