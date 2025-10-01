2,3 тысячи тобольских школьников приняли участие в "Менделеевской смене 2.0"

| Фото: «ЗапСибНефтехим» | Фото: «ЗапСибНефтехим»

Более 2,3 тыс. школьников посетили уроки "Менделеевской смены", которая прошла в Тобольске с 10 по 25 октября. Сотрудники "ЗапСибНефтехима", от аппаратчиков до руководителей, провели более 80 уроков во всех школах города. Почти 160 студентов Тобольского многопрофильного техникума побывали на "антипарах", где решали инженерно-химический квиз, сообщает пресс-служба "ЗапСибНефтехима".

"Быть учителем — очень ответственная и волнительная задача. Ведь учитель — это не только тот, кто просто передает знания, он еще окрыляет, вселяет веру в будущее. Общение на уроке с ребятами, которые еще только задумываются о своей будущей профессии, возможность рассказать им, что наука может быть интересной, крутой и полезной – это замечательный опыт для нас", - считает инженер по планированию и ресурсному обеспечению "ЗапСибНефтехима" Наталья Чусовитина.

Всего "Менделеевская смена 2.0" охватила 19 тыс. школьников, что на 5 тыс. больше, чем в прошлом году. Кроме того, в проекте впервые приняли участие более одной тысячи студентов, а география программы включила в себя более 35 городов.

"В этом году проект впервые вышел за пределы школ и также охватил средние специальные и высшие учебные заведения, где мы провели "антипары". Хотя эта аудитория уже гораздо лучше знакома с химией, мы с радостью увидели, что студенты проявили не меньший интерес, чем школьники. Мы стремимся не только передать знания и поделиться философией компании, но и вдохновить учащихся стать частью технологий, которые меняют мир. Важно отметить, что такие уроки заряжают эмоциями не только учеников, но и нас, сотрудников. Мы сами еще сильнее влюбляемся в свое дело и гордимся тем, что представляем СИБУР и можем быть его амбассадорами", — отметила руководитель функции "Внутренние коммуникации и корпоративная культура" СИБУР Мария Смыслова.

Добавим, "Менделеевская смена" объединила более 30 тыс. школьников и студентов за два года программы.