  • 5 ноября 20255.11.2025среда
Фаузия Тажина расскажет тюменцам о минимализме в музыке

Общество, 09:40 05 ноября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Лекцию о минимализме в музыке проведет худрук и дирижер тюменского оркестра "Камерата Сибири" Фаузия Тажина в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева 8 ноября, начало — в 17 часов.

Это заключительная встреча в 2025 году в библиотечно-музыкальном сезоне.

"Минимализм – популярное в наше время направление во всех видах эстетического искусства. Но что из себя представляет минимализм в музыке? Кто в этом стиле писал? Эти и другие темы обсудим на примере Струнного квартета № 2 Company известного американского композитора Филипа Гласса", - рассказала Фаузия Тажина.

Подробности уточняйте по номеру: +7(3452)565-300.

Вход свободный.

# Камерата Сибири , лекция

