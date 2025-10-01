  • 31 октября 202531.10.2025пятница
Первый методический центр общественно-политических компетенций для ветеранов СВО открыли в Челябинске

Политика, 19:33 31 октября 2025

Единая Россия

"Единая Россия" открыла в Челябинске первый методический центр общественно-политических компетенций для ветеранов СВО. Он призван помочь им активнее включаться в общественно-политическую жизнь.

Старт новому проекту партии, который реализуется на базе Высшей партийной школы, дал секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

В центре, который появился по инициативе благотворительного фонда "Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций" ("Объединение. РФ"), участникам СВО получат необходимые знания о законотворчестве, современных методах коммуникации, взаимодействии с избирателями, смогут обмениваться опытом, находить единомышленников и при поддержке партии запускать совместные проекты. Среди слушателей муниципальные депутаты – те, кто пришли в политику от "Единой России".

"Люди, которые встали на защиту страны, рисковали здоровьем и жизнью ради Родины, безусловно, должны принимать участие в решении её судьбы, стать новой управленческой элитой. Об этом постоянно говорит президент Владимир Путин. В истории нашей страны подобный опыт уже был после Великой Отечественной войны. Тысячи фронтовиков пришли в систему государственного управления, в общественную жизнь, на производство. Все это они защищали на передовой. И, конечно, с особым чувством и энергией занимались возрождением и обустройством нашей страны. Сегодняшние ветераны – это тоже очень сильные, ответственные, волевые люди. И нет никаких сомнений, что именно из их числа вырастет новое поколение лидеров. Лидеров, для которых служение стране – это внутренний нравственный ориентир. "Единая Россия" стала одной из главных политических сил, которая открыла ветеранам спецоперации дорогу к политику. Такую задачу поставил перед нами Президент на Съезде нашей партии. И, считаю, что мы эту задачу очень последовательно решаем", - сказал Владимир Якушев.

Секретарь Генсовета подчеркнул, что "Единая Россия" стала одной из главных политических сил, которая открыла ветеранам спецоперации дорогу к политику. И напомнил, что в рамках партийного предварительного голосования для ветеранов спецоперации ввели дополнительные преференции: 25% к результату. Обеспечено комплексное сопровождение ветеранов-кандидатов со стороны региональных отделений партии и Высшей партийной школы.

"В этом году от "Единой России" 917 ветеранов спецоперации получили мандат. Всего от партии уже избирались более 1300 ветеранов – участников специальной военной операции. Это факт, которым мы гордимся" - обратил внимание Владимир Якушев.

Он также подчеркнул важность поддержки впервые избранных депутатов из числа бойцов спецоперации. По его словам, участники СВО, которые получили мандаты, и те, кто в дальнейшем планируют участвовать в избирательных кампаниях, должны обладать определенным набором навыков. А акцент на бойцах специальной военной операции в обучении не случаен.

"Есть поручение президента о том, что мы формируем новую элиту, и участники специальной военной операции сегодня в рамках всех партийных проектов и всего того, что касается наших избирательных компаний, формирования депутатского корпуса на всех уровнях, должны составлять ядро. Поэтому, естественно, ребята должны уметь и грамотно проводить избирательную кампанию, и затем выполнять обязанности депутатов, представляя свои избирательные округа в законодательных собраниях регионов, административных центров, на муниципальном уровне", - сказал секретарь Генсовета.

По словам Владимира Якушева, все 87 тысяч перечных отделений партии сегодня подключены к решению вопросов, связанных со специальной военной операцией, оказанию помощи участникам СВО и членам их семей.

В свою очередь секретарь Челябинского реготделения партии, губернатор Алексей Текслер поблагодарил "Единую Россию" и фонд "Объединение.РФ" за поддержку.

Одним из слушателей образовательного курса станет сам руководитель фонда "Объединение.РФ", участник СВО, депутат Челябинской гордумы Артём Барбашин. По его словам, в планах – расширить площадку проведения семинаров в Челябинске.

Также "Единая Россия" планирует приглашать на обучение в методический центр участников СВО из других регионов.

Напомним, "Единая Россия" совместно с "Объединением.РФ" регулярно занимается отправкой гуманитарных грузов в зону спецоперации. Ранее при поддержке фонда мотоциклы и технику передали военнослужащим группировки войск "Центр".

С начала СВО "Единая Россия" оказывает помощь фронту. На закупку спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки для военнослужащих на передовой собрали более 14,7 миллиардов рублей.

Владимир Якушев , Единая Россия , СВО

