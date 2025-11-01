Тюменские нейрохирурги провели мастер-класс для коллег в Кыргызстане
Мастер-класс по стереотаксическим операциям дала команда Федерального центра нейрохирургии Тюмени коллегам в Кыргызстане. Благодаря новым технологиям специалистам станет доступным лечение болезни Паркинсона и других патологий, сообщает пресс-служба медучреждения.
Помимо мастер-классов прошли показательные операции, были организованы консультации пациентов, большинство из них приглашают на оперативное лечение в ФЦН Тюмени.
"В этот раз мы показали достижения российской нейрохирургии в области интенсивно развивающегося направления – функциональной стереотаксической нейрохирургии и сосредоточились на узком направлении – лечении болезни Паркинсона. Благодарен Кудайбергеновой Индире Орозобаевне, ректору Кыргызской государственной медицинской академии имени Ахунбаева за приглашение. Более 10 лет мы регулярно проводим мастер-классы в Кыргызстане. Я очень доволен, что специалисты уже освоили такие сложные разделы, как эндоскопическая хирургия, хирургия основания черепа, микрохирургия", — рассказал главный врач ФЦН в Тюмени, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, заслуженный врач РФ Альберт Суфианов.