  • 1 ноября 20251.11.2025суббота
  • В Тюмени 2..4 С 5 м/с ветер западный

Тюменские нейрохирурги провели мастер-класс для коллег в Кыргызстане

Общество, 13:09 01 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мастер-класс по стереотаксическим операциям дала команда Федерального центра нейрохирургии Тюмени коллегам в Кыргызстане. Благодаря новым технологиям специалистам станет доступным лечение болезни Паркинсона и других патологий, сообщает пресс-служба медучреждения.

Помимо мастер-классов прошли показательные операции, были организованы консультации пациентов, большинство из них приглашают на оперативное лечение в ФЦН Тюмени.

"В этот раз мы показали достижения российской нейрохирургии в области интенсивно развивающегося направления – функциональной стереотаксической нейрохирургии и сосредоточились на узком направлении – лечении болезни Паркинсона. Благодарен Кудайбергеновой Индире Орозобаевне, ректору Кыргызской государственной медицинской академии имени Ахунбаева за приглашение. Более 10 лет мы регулярно проводим мастер-классы в Кыргызстане. Я очень доволен, что специалисты уже освоили такие сложные разделы, как эндоскопическая хирургия, хирургия основания черепа, микрохирургия", — рассказал главный врач ФЦН в Тюмени, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, заслуженный врач РФ Альберт Суфианов.

ФЦН ФЦН ФЦН ФЦН ﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Альберт Суфианов , Федеральный центр нейрохирургии , ФЦН

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:26 01.11.2025Тобольских кадетов познакомили с пожарно-спасательным спортом
14:04 01.11.2025Тюменские госслужащие обсудили формирование интереса к родной культуре
13:42 01.11.2025Капитан полиции из Ишима участвует в конкурсе МВД России "Народный участковый"
13:24 01.11.2025Ветеран СВО Валентин Кучеренко стал лауреатом конкурса "Димитровская суббота"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора