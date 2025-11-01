В Тобольске врачи спасли мужчину с тромбом в сонной артерии от последствий инсульта

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Молодой мужчина был экстренно доставлен в областную больницу № 3 в Тобольске в тяжелом состоянии. Врачи зафиксировали потерю сознания, судороги, нарушение речи, асимметрию лица и полный паралич левых конечностей, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Сразу после поступления пациента осмотрел врач‑невролог Жахонбек Латипов. Детальная диагностика выявила опасную патологию: тромб в правой внутренней сонной артерии. Ситуация требовала немедленного вмешательства, потому что промедление могло привести к необратимым последствиям.

Операцию провел ангиохирург Бакназар Абдыкадыров. Более получаса доктор кропотливо работал, чтобы извлечь тромб длиной около двух сантиметров. Успешное завершение операции позволило полностью восстановить кровоток в сосуде.

"Вовремя вызванная скорая помощь и четкая командная работа специалистов – это ключ к успешному исходу при инсульте. В данном случае каждая минута была на счету, и нам удалось вернуть пациента к полноценной жизни",– подчеркнул Жахонбек Латипов.

Благодаря оперативным действиям и высокому профессионализму медиков пациент полностью восстановился. К нему вернулись речь и двигательная активность, исчезла асимметрия лица.