  • 1 ноября 20251.11.2025суббота
  • В Тюмени 2..4 С 5 м/с ветер западный

В Тобольске врачи спасли мужчину с тромбом в сонной артерии от последствий инсульта

Общество, 12:36 01 ноября 2025

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Молодой мужчина был экстренно доставлен в областную больницу № 3 в Тобольске в тяжелом состоянии. Врачи зафиксировали потерю сознания, судороги, нарушение речи, асимметрию лица и полный паралич левых конечностей, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Сразу после поступления пациента осмотрел врач‑невролог Жахонбек Латипов. Детальная диагностика выявила опасную патологию: тромб в правой внутренней сонной артерии. Ситуация требовала немедленного вмешательства, потому что промедление могло привести к необратимым последствиям.

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Операцию провел ангиохирург Бакназар Абдыкадыров. Более получаса доктор кропотливо работал, чтобы извлечь тромб длиной около двух сантиметров. Успешное завершение операции позволило полностью восстановить кровоток в сосуде.

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

"Вовремя вызванная скорая помощь и четкая командная работа специалистов – это ключ к успешному исходу при инсульте. В данном случае каждая минута была на счету, и нам удалось вернуть пациента к полноценной жизни",– подчеркнул Жахонбек Латипов.

Благодаря оперативным действиям и высокому профессионализму медиков пациент полностью восстановился. К нему вернулись речь и двигательная активность, исчезла асимметрия лица.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# инсульт , областная больница № 3 , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:26 01.11.2025Тобольских кадетов познакомили с пожарно-спасательным спортом
14:04 01.11.2025Тюменские госслужащие обсудили формирование интереса к родной культуре
13:42 01.11.2025Капитан полиции из Ишима участвует в конкурсе МВД России "Народный участковый"
13:24 01.11.2025Ветеран СВО Валентин Кучеренко стал лауреатом конкурса "Димитровская суббота"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора