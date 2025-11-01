Проекты в области водоснабжения и водоотведения представили молодые тюменские рационализаторы

| Фото: департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: департамент ЖКХ Тюменской области

Проекты в области водоснабжения и водоотведения представили студенты ТИУ и молодые специалисты на региональном этапе научно-практической конференции "Росводоканал Тюмень".

"Водоканал сегодня реализует крупные инфраструктурные проекты. Важно, чтобы каждый рубль, вкладываемый в систему, был эффективно использован. Все люди, которые сегодня представляют проекты, чувствуют "нерв" отрасли и готовы вкладывать свой потенциал в развитие водоснабжения и водоотведения", - поблагодарил участников конференции директор Департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев.

Как сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, среди работ – изыскания по повышению качества очистки стоков и устранению неприятных запахов, внедрению автоматического учета воды в многоквартирных домах, повышению надежности работы спецтехники и систем управления насосными станциями.

Студенты представили экспертам разработки по очистке сточных вод нефтеперерабатывающего предприятия и внедрению энергоэффективных технологий в системах водоснабжения высотных зданий.

По итогам конференции лучшими стали реализованные проекты мастера цеха очистки сточных вод Анны Воротниковой и ведущего специалиста пресс-службы Ксении Сухановой. В секции "новые проекты" лучшей признали работу инженера-инспектора инспекции водных ресурсов Дмитрия Осипова. Комиссия отметила практическую значимость работ и потенциал их внедрения в производственные процессы.