Россияне при заселении в гостиницы могут использовать водительское удостоверение

Общество, 16:10 02 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

При заселении в гостиницу теперь можно использовать загранпаспорт, а с 1 января 2026 года – водительское удостоверение. Решение принято на заседании правительства РФ.

"Техническую основу для приема водительских удостоверений обеспечит МВД. Информационные системы министерства будут в режиме реального времени проверять подлинность прав через базы Госавтоинспекции", - сообщили в кабмине.

Для гостиниц разработан четкий регламент действий на случай технических сбоев, что исключает правовые риски для бизнеса.

