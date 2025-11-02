  • 2 ноября 20252.11.2025воскресенье
В Китае более 1200 слушателей собрал концерт Тюменского филармонического оркестра

Общество, 12:07 02 ноября 2025

Более 1 тыс. 200 слушателей собрал концерт Тюменского филармонического оркестра в Китае на Шанхайском международном фестивале искусств.

Концерт проходит в сквере возле Шанхайского музыкального зала.

"Тюменскому филармоническому оркестру исполнилось 10 лет. Этот концертный сезон для нас юбилейный. Мы очень счастливы, что можем разделить удовольствие соприкосновения с музыкой. Я благодарю вас и желаю прекрасного дня", — обратился к зрителям главный дирижер и художественный руководитель коллектива Юрий Медяник.

Тюменские музыканты исполнят: П.И. Чайковский – Увертюра "1812 год"; А.П. Бородин – "Половецкие пляски" из оперы "Князь Игорь"; Инь Чэнцзун – Концерт для фортепиано с оркестром "Желтая река"; Люй Цимин – "Ода красному флагу".

Гастроли оркестра проходят при поддержке одного из ведущих фармацевтических предприятий Тюменской области.

# Тюменский филармонический оркестр , Юрий Медяник

