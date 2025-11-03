Прокуратура проведет проверку по факту возгорания автобуса на тюменской трассе
Проверку по факту пожара в пассажирском автобусе на 314 км федеральной автодороги Тюмень – Екатеринбург организовала прокуратура Тюменской области.
Как отметили в пресс-службе ведомства, специалисты проверят соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе при организации пассажирских перевозок. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, пожар произошел утром 2 ноября. По информации регионального управления МЧС России, пострадавших нет.