Прокуратура проведет проверку по факту возгорания автобуса на тюменской трассе

Происшествия, 12:21 03 ноября 2025

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Проверку по факту пожара в пассажирском автобусе на 314 км федеральной автодороги Тюмень – Екатеринбург организовала прокуратура Тюменской области.

Как отметили в пресс-службе ведомства, специалисты проверят соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе при организации пассажирских перевозок. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, пожар произошел утром 2 ноября. По информации регионального управления МЧС России, пострадавших нет.

# ДТП , прокуратура Тюменской области

