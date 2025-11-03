МЧС: при пожаре автобуса на трассе Тюмень – Екатеринбург никто не пострадал
Пассажирский автобус загорелся на 314 километре федеральной автодороги Тюмень - Екатеринбург. Сообщение о происшествии поступило в восьмом часу утра 2 ноября, отметили в региональном управлении МЧС России по Тюменской области.
На месте вызова работали восемь сотрудников подразделений МЧС России и областной противопожарной службы, было задействовано три единицы техники. Огонь повредил 20 кв. метров транспортного средства.
Пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.