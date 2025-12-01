  • 17 декабря 202517.12.2025среда
Виновница ДТП в Тюменской области заплатит пострадавшим миллион рублей

Происшествия, 11:56 17 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более миллиона рублей компенсации заплатит пострадавшим виновница ДТП в Казанском округе, сообщает прокуратура Тюменской области.

Районный суд рассмотрел дело о взыскании ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием в марте 2024 года в п. Новоселезнево. Тогда водитель автомобиля Toyota выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Ford Focus. Пассажир Ford получил ушибы и переломы позвонков. Его супруге, владелице автомобиля, причинён материальный ущерб.

Пострадавшие обратились в суд с иском о взыскании с виновной компенсации морального вреда, расходов на лечение, а также материального ущерба.

Суд частично удовлетворил их требования и взыскал компенсацию морального вреда в размере 350 тыс. рублей, расходы на лечение в размере 16 тыс. рублей и материальный ущерб в размере 658 тыс. рублей.

Ответчик обжаловал это решение, но Тюменский областной суд с учётом заключения представителя прокуратуры оставил его без изменения.

# ДТП , компенсация , суд

