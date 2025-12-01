Движение транспорта приостановили из-за аварии на трассе в Абатском округе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ограничение движения транспорта действует из-за аварии на 333 километре трассы Тюмень – Омск в Абатском округе. На участке дороги столкнулись два большегруза, один человек погиб, один получил ранения, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Движение по федеральной трассе полностью закрыто, сотрудники Госавтоинспекции организовали объезд через деревню Тушнолобово, они регулируют движением вручную.

На месте дорожно-транспортного происшествия работает прокурор Абатского района Максим Бесчастных.

Водителей призывают проявлять бдительность и сбавлять скорость.