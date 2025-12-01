  • 16 декабря 202516.12.2025вторник
Движение транспорта приостановили из-за аварии на трассе в Абатском округе

Происшествия, 18:32 16 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ограничение движения транспорта действует из-за аварии на 333 километре трассы Тюмень – Омск в Абатском округе. На участке дороги столкнулись два большегруза, один человек погиб, один получил ранения, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Движение по федеральной трассе полностью закрыто, сотрудники Госавтоинспекции организовали объезд через деревню Тушнолобово, они регулируют движением вручную.

На месте дорожно-транспортного происшествия работает прокурор Абатского района Максим Бесчастных.

Водителей призывают проявлять бдительность и сбавлять скорость.

# Абатский район , авария , ГИБДД по Тюменской области

