Тюменский мёд завоевал серебро на федеральном конкурсе
Мёд, произведенный на усадьбе Галины Финевич из Тюменской области, получил серебро в номинации "Полифлорный мёд средний" Всероссийского конкурса "Лучший мёд России 2025". Эксперты отметили его высочайшее качество и вкус, сообщает департамент агропромышленного комплекса.
Конкурс прошел в Барнауле. В нем участвовали пчеловоды из 61 региона России, Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Всего они представили 1 тыс. 104 образца мёда общим весом 1,5 т.