В массовой аварии с большегрузами на федеральной трассе Тюмень – Омск погиб человек
В массовой аварии на федеральной трассе Тюмень – Омск погиб человек. Столкновение автомобиля Ford и четырех большегрузов DAF, "КамАЗ", Volvo произошло на 335 км дороги в Абатском округе, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
По предварительным данным, 51-летний водитель Ford выехал на встречную полосу, произошло столкновение с большегрузом DAF, который затем отбросило на другие грузовики.
48-летний водитель DAF, житель Республики Казахстан, погиб. Водитель легкового автомобиля доставлен в больницу.
Обстоятельства аварии выясняются. Движением на федеральной трассе регулируют сотрудники Госавтоинспекции.