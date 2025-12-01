В массовой аварии с большегрузами на федеральной трассе Тюмень – Омск погиб человек

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В массовой аварии на федеральной трассе Тюмень – Омск погиб человек. Столкновение автомобиля Ford и четырех большегрузов DAF, "КамАЗ", Volvo произошло на 335 км дороги в Абатском округе, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, 51-летний водитель Ford выехал на встречную полосу, произошло столкновение с большегрузом DAF, который затем отбросило на другие грузовики.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

48-летний водитель DAF, житель Республики Казахстан, погиб. Водитель легкового автомобиля доставлен в больницу.

Обстоятельства аварии выясняются. Движением на федеральной трассе регулируют сотрудники Госавтоинспекции.