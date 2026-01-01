  • 12 января 202612.01.2026понедельник
Школьник-бесправник устроил аварию с маршруткой в Тюмени

Происшествия, 16:21 12 января 2026

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

17-летний школьник-бесправник спровоцировал столкновение с маршруткой в Тюмени 12 января. От удара автобус загорелся, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"Нива" и автобус маршрута N64 столкнулись утром на ул Республики, 249/11в. По предварительным данным, 17-летний водитель "Нивы", не имеющий права управления транспортом, выехал на полосу встречного движения. От удара автобус загорелся. В маршрутке пассажиров не было, водитель ехал в поселок Антипино, чтобы начать движение по маршруту.

У 17-летнего водителя "Нивы" присутствовали признаки алкогольного опьянения. Результат будет известен после анализа проб, взятых в медицинском учреждении.

Ранения получили трое человек: водитель и 20-летний пассажир "Нивы", а также 46-летний водитель автобуса.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают родителей контролировать проведение свободного времени их детьми, в том числе в ночное время.

Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

