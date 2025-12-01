  • 17 декабря 202517.12.2025среда
Тоболяк на угнанной "Ладе" устроил пьяное ДТП

Происшествия, 11:01 17 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До пяти лет лишения свободы грозит жителю Тобольска, совершившему ДТП при попытке вернуть на место угнанный из гостиничного бокса автомобиль, сообщает УМВД по Тюменской области.

Сообщение об угоне "Лады" поступило в дежурную часть городской полиции. Сотрудники патрульной службы установили, что машина стояла в боксе гостиничного комплекса на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск, и задержали подозреваемого.

41-летний тоболяк вину признал и рассказал, что в тот день он находился на работе и решил съездить к другу. После пьяный подозреваемый намеревался незаметно поставить машину обратно, но совершил при этом дорожно-транспортное происшествие.

Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения". Кроме того, тоболяка ждёт уголовная ответственность за пьяную езду.

# Тобольск , уголовное дело , угон

