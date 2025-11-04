  • 4 ноября 20254.11.2025вторник
Реконструкцию пешеходного моста на ул. Мориса Тореза в Тюмени завершат в декабре

Общество, 20:08 03 ноября 2025

Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

До 15 декабря планируется завершить работы по реконструкции пешеходного моста через железную дорогу на улице Мориса Тореза в Тюмени. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Максим Афанасьев.

"В настоящее время готовы металлические конструкции шахт подъемных платформ и лестничные сходы, завершены малярные работы на бетонных и металлических поверхностях. Сделаны подходы к подъемным платформам, установлены деформационные швы и утеплитель шахт подъемных платформ", - отметил Максим Афанасьев.

Также подрядчик ведет работы по монтажу монолитного поликарбоната, композитных панелей фасадов и наружного освещения. В ближайшее время планируется установить ограждения из нержавеющей стали, оборудование подъемных платформ для маломобильных групп населения.

# пешеходный переход , реконструкция

