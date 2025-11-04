Выставку "Культура для Победы" презентовали в тюменском музее
Выставку "Культура для Победы" презентовали в Музейном центре перспективных технологий в Тюмени. Она создана Всероссийским общественным движением "Волонтёры культуры", сообщили в пресс-службе Тюменского музейно-просветительского объединения.
Гостем мероприятия стала руководитель Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере культуры "Волонтёры культуры" Милена Богданова. Она отметила вклад волонтеров Тюменской области в развитие и популяризацию волонтерского движения в сфере культуры.
Культурно-просветительский проект "Творцы Победы" организован Тюменским музейно-просветительским объединением и Региональным отделением ООГО "Российский фонд культуры".
Выставка работает на 3 этаже Музейного центра перспективных технологий (ул. Орджоникидзе, 47). Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+