Выставку "Культура для Победы" презентовали в тюменском музее

Общество, 21:09 03 ноября 2025

пресс-служба ТМПО | Фото: пресс-служба ТМПО

Выставку "Культура для Победы" презентовали в Музейном центре перспективных технологий в Тюмени. Она создана Всероссийским общественным движением "Волонтёры культуры", сообщили в пресс-службе Тюменского музейно-просветительского объединения.

Гостем мероприятия стала руководитель Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере культуры "Волонтёры культуры" Милена Богданова. Она отметила вклад волонтеров Тюменской области в развитие и популяризацию волонтерского движения в сфере культуры.

Культурно-просветительский проект "Творцы Победы" организован Тюменским музейно-просветительским объединением и Региональным отделением ООГО "Российский фонд культуры".

Выставка работает на 3 этаже Музейного центра перспективных технологий (ул. Орджоникидзе, 47). Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+

# выставвка , Музейный комплекс им Словцова

