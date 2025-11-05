В Тобольске открыли школу № 17 после ремонта

Школа № 17 в Тобольске вновь распахнула свои двери для учащихся после ремонта. Старт учебному процессу дал глава города Петр Вагин.

Он поблагодарил представителей подрядчика за оперативную работу. Ремонт был выполнен в рекордные сроки - за полтора месяца. Ребята в это время занимались в школе № 7 и гимназии им. Н.Д. Лицмана.

"Спасибо всем за терпение и поддержку! Большая бригада трудилась с раннего утра до позднего вечера. В итоге отремонтировали крышу, кабинеты и спортивные залы. Друзья, этот опыт доказал: даже временные трудности делают нас сплочённее. Пусть в отремонтированных классах рождаются новые знания, идеи и победы!", - пожелал Петр Вагин.

На линейке он вручил сертификаты четырём стипендиатам главы города.