  • 6 ноября 20256.11.2025четверг
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

Пресс-конференция о Тюменском печатном прянике как региональном гастросувенире

Общество, 11:25 06 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трансляция пресс-конференции на тему "Тюменский печатный пряник как региональный гастросувенир. "Тюменское чаепитие" в новой концепции развития регионального бренда" начнется на сайте информационного агентства "Тюменская линия" в 12 часов.

Спикеры: автор проекта "Тюменский печатный пряник", директор АНО "Тюменский Дом Фотографии", руководитель дирекции Тюменского областного отделения Русского географического общества Сергей Фирцев; креативный предприниматель, директор АНО "Центр развития креативных компетенций", Член правления Ассоциации мастеров НХП и ремесленников Тюменской области, автор Купеческих пряников Линария Брикнер; специалист по регистрации товарных знаков, координатор проекта "Тюменское чаепитие" Надежда Брежнева.

