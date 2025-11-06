Пресс-конференция о Тюменском печатном прянике как региональном гастросувенире
Трансляция пресс-конференции на тему "Тюменский печатный пряник как региональный гастросувенир. "Тюменское чаепитие" в новой концепции развития регионального бренда" начнется на сайте информационного агентства "Тюменская линия" в 12 часов.
Спикеры: автор проекта "Тюменский печатный пряник", директор АНО "Тюменский Дом Фотографии", руководитель дирекции Тюменского областного отделения Русского географического общества Сергей Фирцев; креативный предприниматель, директор АНО "Центр развития креативных компетенций", Член правления Ассоциации мастеров НХП и ремесленников Тюменской области, автор Купеческих пряников Линария Брикнер; специалист по регистрации товарных знаков, координатор проекта "Тюменское чаепитие" Надежда Брежнева.