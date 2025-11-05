Жители Тюменской области могут сменить страховщика пенсионных накоплений

Жители Тюменской области могут сменить страховщика пенсионных накоплений, сообщает информационный центр правительства региона.

Страховщиком может быть Социальный фонд России; негосударственный пенсионный фонд.

Смена страховщика чаще раза в пять лет приводит к потере инвестиционного дохода.

При накоплениях в СФР смена управляющей компании или инвестиционного портфеля раз в год не ведет к потере дохода.

Подать заявление необходимо до 1 декабря: на портале "Госуслуги"; через клиентскую службу отделения Социального фонда России по Тюменской области.

Узнать о своих пенсионных накоплениях и страховщике можно через выписку из индивидуального лицевого счета на портале "Госуслуги".