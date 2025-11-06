Первую очередь кинологического "Космо-парка" в Тобольске откроют в декабре

Первую очередь кинологического "Космо-парка" в Тобольске откроют в середине декабря 2025 г. Объект уникальный для России, его возводят с нуля на пустом участке, а пользоваться инфраструктурой смогут владельцы всех собак, рассказал глава города Петр Вагин в своем Telegram-канале.

"Это не просто площадка для выгула, а комплексное пространство, где учтены потребности и питомцев, и владельцев. Мы полностью завершили сложный этап: снятие и выравнивание грунта, отсыпку песком и щебнем, галькой. Это надежный фундамент, который обеспечит долговечность и устойчивость покрытий. Монтаж ограждений и конструкций – в активной стадии", - уточнил Петр Вагин.

Строители установили и бетонируют опоры будущих заборов, монтируют первые секции, а затем приступят к установке уличной мебели. В том числе, "космического" колеса, беговой дорожки. Украсит площадку декор и информационный панели.

Глава Тобольска поблагодарил команду подрядной организации, архитектора Елену Мальцеву и всех активистов, инициировавших строительство парка.