Первую очередь кинологического "Космо-парка" в Тобольске откроют в декабре

Общество, 11:58 06 ноября 2025

из Telegram-канала главы Тобольска Петра Вагина | Фото: из Telegram-канала главы Тобольска Петра Вагина

Первую очередь кинологического "Космо-парка" в Тобольске откроют в середине декабря 2025 г. Объект уникальный для России, его возводят с нуля на пустом участке, а пользоваться инфраструктурой смогут владельцы всех собак, рассказал глава города Петр Вагин в своем Telegram-канале.

﻿

"Это не просто площадка для выгула, а комплексное пространство, где учтены потребности и питомцев, и владельцев. Мы полностью завершили сложный этап: снятие и выравнивание грунта, отсыпку песком и щебнем, галькой. Это надежный фундамент, который обеспечит долговечность и устойчивость покрытий. Монтаж ограждений и конструкций – в активной стадии", - уточнил Петр Вагин.

Строители установили и бетонируют опоры будущих заборов, монтируют первые секции, а затем приступят к установке уличной мебели. В том числе, "космического" колеса, беговой дорожки. Украсит площадку декор и информационный панели.

﻿

Глава Тобольска поблагодарил команду подрядной организации, архитектора Елену Мальцеву и всех активистов, инициировавших строительство парка.

# благоустройство , парки , площадки для выгула собак , Тобольск

﻿
