Жители Тюменской области оформили более 12 тысяч самозапретов на кредиты за месяц

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

12,4 тыс. самозапретов на кредиты оформили жители Тюменской области за сентябрь. Большую часть - через Госуслуги – 10,8 тыс., через МФЦ – 1,5 тыс. По этому показателю регион вошел в топ-30 субъектов России.

"Расширение возможности по установлению самозапрета на привлечение кредитов и займов за счет многофункциональных центров увеличивает защищенность граждан от потенциальных атак мошенников. В случае МФЦ особое значение имеет также простота идентификации личности заемщика, так как еще не все россияне обладают необходимыми навыками, чтобы получить усиленную квалицифированную электронную подпись для снятия самозапрета онлайн", - прокомментировал представитель национального бюро кредитных историй Алексей Волков.

По его словам ограничение позволяет заемщикам чувствовать себя в безопасности, а при необходимости оперативно вернуть себе возможность пользоваться всем спектром финансовых услуг.

Среди других регионов Уральского федерального округа больше всего самозапретов за сентябрь оформили жители Свердловской области – 29,3 тыс., Челябинской – 25,9 тыс., Югры – 14,7 тыс.

Напомним, ранее правила, как уберечь накопления от посягательств мошенников, назвали жителям Тюменской области эксперты регионального отделения Банка России.

Оксана Корнеенкова