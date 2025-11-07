  • 7 ноября 20257.11.2025пятница
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

Агроагрегатор Тюменской области представили на форуме "Иннотех АПК"

Экономика, 13:47 07 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Агроагрегатор Тюменской области представили на форуме "Иннотех АПК" под Тюменью 7 ноября. Он представляет собой отраслевую биржу проектов и предложений. Её участники - крупные и малые сельхозпредприятия, фермеры - смогут найти поставщиков и заказчиков, развивать совместные проекты и стартапы.

﻿

"В Тюменской области по направлению сельхозкооперации за 2024 год в стоимостном выражении закуплено продукции и оказано услуг на 1,5 миллиарда рублей. Это живые деньги, которые получили земляки. Масштабировать работу поможет биржа проектов и предложений, которая объединит возможности крупных предприятий при сотрудничестве с малым бизнесом. Летом следующего года уже будем демонстрировать такие проекты", - рассказал заместитель губернатора Тюменской области, директор департамент АПК Владимир Чейметов на стратегической сессии форума "Развитие потенциала сельских территорий".

Инициатива реализована на платформе РСХБ "Своё фермерство" при содействии департамента АПК Тюменской области, департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства, департамента соцразвития, ассоциации "Народный фермер Западная Сибирь". Тюменскую инициативу уже обсуждают на федеральном уровне.

По словам председателя Ассоциации "Народный фермер Западная Сибирь" Анатолия Шмурина, для развития определили несколько ключевых направлений. В основе заложен принцип сельхозкооперации.

﻿

"Есть много процессов в компаниях, которые можно было передать как задачи малым формам. Запрос на это есть в регионе. В качестве действующего примера приведу процессы "Истока", как переработчика мяса. Он заинтересован в регулярном наличии сырья. Его обеспечивают четыре сельхозпотребкооператива, 1 тысяча 300 домохозйств. Объем заготовки - порядка 110 тонн в месяц. Кооперация имеет поддержку в виде 15 процентов от стоимости закупки сырья, услуга членам кооператива по убою и оформлению оказывается бесплатно", - привел пример уже реализованного сотрудничества Анатолий Шмурин.

Аналогичный проект действует в сфере поставки и переработки овощей. Крупным заказчиком выступает сеть столовых. В области масличных культур механизм формируют вокруг заказчика "Заводоуковского маслозавода", по поставке зеленых салатов – компании "Прованс". Еще одна кооперация касается возрождения машино-тракторных станций.

Отметим, биржу проектов и предложений создают в рамках нацпроекта "Комплексное развитие сельских территорий" партийной программы "Российское село".

Оксана Корнеенкова

