В Тюмени открылась выставка художницы из Санкт-Петербурга

| Фото: департамент культуры администрации Тюмени | Фото: департамент культуры администрации Тюмени

Выставка работ художницы, графика и книжного иллюстратора из Санкт-Петербурга Татьяны Соловьевой-Домашенко открылась в Арт-салоне "На Никольской" Центральной городской библиотеки в Тюмени. В экспозиции представлено более 50 графических работ 1970-2010 годов из частного собрания коллекционера и общественного деятеля Дмитрия Фролова. Но основа выставки – иллюстрации к детским книгам, созданные для столичных издательств "Малыш" и "Детская литература", сообщили в городском департаменте культуры.

Тюменцы смогут увидеть коллекцию станковой графики. К 75-летию снятия блокады Ленинграда художница создала триптих "Культура осаждённого города". В него вошли: групповой портрет художников объединения "Боевой карандаш", работавших над плакатами и карикатурами в осажденном Ленинграде, портрет поэта Ольги Берггольц и тематическая композиция "Ленинградская симфония Шостаковича".

Выставка будет работать до 17 декабря. Вход свободный. Справки по телефону: 69-90-59. Возрастное ограничение: 0+.