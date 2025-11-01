Тюменский эксперт расскажет о цифровых технологиях и культурном наследии
На лекцию Линарии Брикнер "Цифровые технологии и культурное наследие" приглашают тюменцев. Мероприятие начнется 13 ноября в 12 часов в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51), сообщили в пресс-службе учреждения.
Спикером выступит руководитель АНО "Центр развития креативных компетенций" Линария Брикнер. Она представит разработанные и реализованные креативные проекты. Часть из них посвящены тюменскому ковру, купеческим пряникам в виде тюменских наличников.
Линария Брикнер также поделится с участниками встречи методами поиска и исследования локальной идентичности, расскажет, как эффективно использовать городские образы, местные традиции и культуру для создания уникальных продуктов с местным колоритом. Она объяснит, как нейросети могут стать мощным инструментом в этом процессе, помогая создавать креативные решения и визуальные концепции.
Вход свободный. Запись по ссылке. Справки по телефону: 69-90-59. Возрастное ограничение: 12+