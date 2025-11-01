  • 10 ноября 202510.11.2025понедельник
  • USD81,2257
    EUR93,8365
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

Тюменский эксперт расскажет о цифровых технологиях и культурном наследии

Общество, 09:12 10 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

На лекцию Линарии Брикнер "Цифровые технологии и культурное наследие" приглашают тюменцев. Мероприятие начнется 13 ноября в 12 часов в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51), сообщили в пресс-службе учреждения.

Спикером выступит руководитель АНО "Центр развития креативных компетенций" Линария Брикнер. Она представит разработанные и реализованные креативные проекты. Часть из них посвящены тюменскому ковру, купеческим пряникам в виде тюменских наличников.

Линария Брикнер также поделится с участниками встречи методами поиска и исследования локальной идентичности, расскажет, как эффективно использовать городские образы, местные традиции и культуру для создания уникальных продуктов с местным колоритом. Она объяснит, как нейросети могут стать мощным инструментом в этом процессе, помогая создавать креативные решения и визуальные концепции.

Вход свободный. Запись по ссылке. Справки по телефону: 69-90-59. Возрастное ограничение: 12+

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# библиотека , лекция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:40 10.11.2025Кратковременные осадки и сильный ветер ожидаются в Тюменской области
10:29 10.11.2025Пресс-конференция о безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период
10:18 10.11.2025Встречи с писателями организуют для жителей Тюмени 12 ноября
10:07 10.11.2025В Тюмени на несколько часов перекроют участок улицы Кирова

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора