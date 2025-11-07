Депутат тюменской гордумы принял участие в открытии обелиска в память о героях поселка Матмасы

| Фото: Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

Обелиск в память о героях поселка Матмасы, прошедших Великую Отечественную войну, открыли на ул. Пражской в Тюмени 7 ноября. Участие в церемонии приняли курсанты Тюменского колледжа водного транспорта, юнармейцы, а также депутат городской думы Георгий Муратов.

Композиция установлена по инициативе активных жителей микрорайона, ТОС "Матмасы" при содействии депутата. Её появление стало частью большого социального проекта "QR-код Победа", реализованного при поддержке гранта губернатора Тюменской области.

В рамках проекта в качестве общественной инициативы жители микрорайона бережно собрали и систематизировали информацию о своих героях, тех, кто жил рядом, воевал и трудился, и рассказали о них на встречах со школьниками, кадетами колледжа. Кроме того, силами ТОС "Матмасы" и АНО "В нашем дворе" создан сайт "Герои микрорайона Матмасы".

На церемонии сопредседатель центрального штаба общероссийского гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов вручил Тюменскому колледжу водного транспорта флаг "Бессмертного полка", а руководитель Управы Ленинского административного округа Илья Махарашвили пообещал организовать работу по содержанию памятника.

Депутат Георгий Муратов рассказал о задумке и ходе реализации проекта, отметив важность сохранения памяти о подвиге ветеранов. Работа по поиску информации о героях микрорайона Матмасы будет продолжена, на монументе и сайте для этого предусмотрены дополнительные возможности.

Николай Ступников