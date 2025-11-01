В Тюмени на несколько часов перекроют участок улицы Кирова

Участок улицы Кирова от Республики до Ленина в Тюмени перекроют 14 ноября с 6 до 13 часов. Это связано с проведением массового мероприятия – акции "Стояние со свечами" в рамках Всемирного дня памяти жертв ДТП, сообщили в городской администрации.

Объехать перекрытый участок можно по улицам Ленина, Республики, Семакова и Челюскинцев.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать Правила дорожного движения РФ.