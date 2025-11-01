  • 10 ноября 202510.11.2025понедельник
  • USD81,2257
    EUR93,8365
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

Встречи с писателями организуют для жителей Тюмени 12 ноября

Общество, 10:18 10 ноября 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

С писателями и поэтами Сергеем Козловым, Владимиром Михайловым, Дмитрием Сергеевым, Владимиром Молдовановым и Владимиром Петровым встрется тюменцы в рамках культурно-просветительского проекта "Литературные среды" в библиотеках 12 ноября, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

В этом месяце "Литературные среды" проводятся на площадках пяти филиалов системы.

В 10 часов в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51) состоится творческая встреча с писателем, председателем Тюменского регионального отделения Союза писателей России Сергеем Козловым. Он представит свою новую книгу "Надземный переход". Возрастное ограничение: 18+.

В 12 часов модельная библиотека им. М.М. Пришвина (ул. Ватутина, 14) проведет встречу с поэтом Владимиром Молдовановым. Гости познакомятся с творчеством автора, прослушают "Сказку про Ваню", отгадают стихи-загадки, посоревнуются в проговаривании на скорость скороговорок. Также гость расскажет о том, как начал писать для детей, кому, в первую очередь, адресованы его произведения. Возрастное ограничение: 6+.

В 13 часов в модельной библиотеке "Олимп" (ул. Олимпийская, 20а) будут ждать слушателей, желающих встретиться с православным автором – священником Русской православной церкви, историком Владимиром Петровым. У настоятеля Тюменской больничной церкви во имя святителя и исповедника Луки, иерея Владимира вышло два авторских поэтических сборника: "СМС-ки. 2014 – 2018 гг." и "Соло для шарманки с оркестром". Участники встречи услышат живое прочтение стихов, окунутся в философский мир духовности и откроют свое сердце настоящим, искренним чувствам. Возрастное ограничение: 12+.

В Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) в 14 часов горожан познакомят с писателем, журналистом Василием Михайловым. Он расскажет о послевоенном детстве, начале творческого пути, героях произведений стихов и рассказов. Читатели услышат самые яркие стихи из сборников "Мой колокольчик", "Мамина малина", "Я лечу", отгадают загадки и узнают историю создания были "Иван-освободитель". Возрастное ограничение: 6+.

В 15 часов в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15) состоится встреча с Дмитрием Сергеевым. От него читатели узнают, как создаются фантастические произведения, что или кто является вдохновителем и откуда автор черпает сюжеты. Возрастное ограничение: 12+

Культурно-просветительский проект "Литературные среды" организован в марте 2022 года Централизованной библиотечной системой Тюмени и региональным отделением Союза писателей России. Встречи проходят каждую вторую среду месяца. Следующий цикл состоится 10 декабря.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# библиотеки , писатели

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:40 10.11.2025Кратковременные осадки и сильный ветер ожидаются в Тюменской области
10:29 10.11.2025Пресс-конференция о безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период
10:18 10.11.2025Встречи с писателями организуют для жителей Тюмени 12 ноября
10:07 10.11.2025В Тюмени на несколько часов перекроют участок улицы Кирова

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора