Встречи с писателями организуют для жителей Тюмени 12 ноября

С писателями и поэтами Сергеем Козловым, Владимиром Михайловым, Дмитрием Сергеевым, Владимиром Молдовановым и Владимиром Петровым встрется тюменцы в рамках культурно-просветительского проекта "Литературные среды" в библиотеках 12 ноября, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

В этом месяце "Литературные среды" проводятся на площадках пяти филиалов системы.

В 10 часов в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51) состоится творческая встреча с писателем, председателем Тюменского регионального отделения Союза писателей России Сергеем Козловым. Он представит свою новую книгу "Надземный переход". Возрастное ограничение: 18+.

В 12 часов модельная библиотека им. М.М. Пришвина (ул. Ватутина, 14) проведет встречу с поэтом Владимиром Молдовановым. Гости познакомятся с творчеством автора, прослушают "Сказку про Ваню", отгадают стихи-загадки, посоревнуются в проговаривании на скорость скороговорок. Также гость расскажет о том, как начал писать для детей, кому, в первую очередь, адресованы его произведения. Возрастное ограничение: 6+.

В 13 часов в модельной библиотеке "Олимп" (ул. Олимпийская, 20а) будут ждать слушателей, желающих встретиться с православным автором – священником Русской православной церкви, историком Владимиром Петровым. У настоятеля Тюменской больничной церкви во имя святителя и исповедника Луки, иерея Владимира вышло два авторских поэтических сборника: "СМС-ки. 2014 – 2018 гг." и "Соло для шарманки с оркестром". Участники встречи услышат живое прочтение стихов, окунутся в философский мир духовности и откроют свое сердце настоящим, искренним чувствам. Возрастное ограничение: 12+.

В Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) в 14 часов горожан познакомят с писателем, журналистом Василием Михайловым. Он расскажет о послевоенном детстве, начале творческого пути, героях произведений стихов и рассказов. Читатели услышат самые яркие стихи из сборников "Мой колокольчик", "Мамина малина", "Я лечу", отгадают загадки и узнают историю создания были "Иван-освободитель". Возрастное ограничение: 6+.

В 15 часов в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15) состоится встреча с Дмитрием Сергеевым. От него читатели узнают, как создаются фантастические произведения, что или кто является вдохновителем и откуда автор черпает сюжеты. Возрастное ограничение: 12+

Культурно-просветительский проект "Литературные среды" организован в марте 2022 года Централизованной библиотечной системой Тюмени и региональным отделением Союза писателей России. Встречи проходят каждую вторую среду месяца. Следующий цикл состоится 10 декабря.