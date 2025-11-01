  • 10 ноября 202510.11.2025понедельник
11 ноября - события дня

Общество, 18:00 10 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) стартует День знаний для предпринимателей. 18+

В Тюмени в 10 часов 30 минут в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется региональный этап конференции по применению новых промышленных технологий "Код индустрии".

В Тюмени в 14 часов в концертном зале СОШ № 94 (Солнечный проезд, 24) начнется праздничный концерт, посвященный Дню народного единства. 6+

В Тюмени в 17 часов в Музейном центре перспективных технологий (ул. Орджоникидзе, 47) начнется выставка, посвящённая героям СВО. 16+

В Тюмени в областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева состоятся Губернаторские чтения. 18+

Интересное в этот день:

1480 — завершение Стояния на Угре, знаменовавшее окончание татаро-монгольского ига.

1572 — датский астроном Тихо Браге обнаруживает вспышку сверхновой звезды в созвездии Кассиопеи.

1765 — по инициативе Екатерины II основано Императорское Вольное экономическое общество к поощрению в России земледелия и домостроительства, одно из старейших в мире и первое в России научное экономическое общество.

1843 — в Дании впервые опубликована сказка Ханса Кристиана Андерсена "Гадкий утёнок".

1918 — Компьенское перемирие, ставшее окончанием Первой мировой войны.

1936 — в Англии впервые в мире по телевидению был показан прогноз погоды.

1966 — старт космического корабля "Джемини-12", последнего по программе НАСА "Джемини".

1983 — Фред Коэн успешно завершил работу по созданию прототипа первого компьютерного вируса — программы, которая была способна к саморазмножению и распространению по сетям.

19:01 10.11.2025В двух селах Казанского округа отменили карантин по бешенству животных
18:45 10.11.2025129 нарушений среди судоводителей выявили в Тюменской области
18:33 10.11.2025Нефтехимические классы откроют для тюменских школьников при поддержке СИБУРа
18:23 10.11.2025Тюменка вошла в финал музыкального проекта "Универвидение"

