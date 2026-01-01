Вместе с жителями городские депутаты помогают делать Тюмень комфортнее и безопаснее

Своевременность уборки снега и наледи с крыш многоэтажных домов на территории избирательного округа № 1 систематически контролирует депутат Тюменской городской думы Юрий Коновалов.

В рамках планового обхода территории народный избранник обратил внимание на скопление наледи на крыше по ул. Червишевский тракт, 19. Она представляла угрозу для прохожих. После оперативного обсуждения проблемы с управляющей компанией вопрос был решён.

"В городе ведётся системная работа управляющих компаний и ТСЖ по своевременной уборке наледи и сосулек с крыш многоэтажных домов. В последние годы решение этой важной городской проблемы находится на особом контроле в администрации города и депутатов Тюменской городской думы. Результатом такой работы стало значительное снижение количества происшествий, связанных со сходом снега и льда с крыш в нашем городе", — отметил Юрий Коновалов.

К депутату гордумы Дмитрию Антипову обратился житель второго избирательного округа с просьбой о помощи в очистке от снега проезда у дома по ул. Николая Чаплина, 130.

Тюменец сообщил, что из-за обильного снегопада и реверсивного движения проезд стал практически невозможным. Депутат незамедлительно обратился в департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города, и проблема была решена в кратчайшие сроки. Уже сейчас жители проезда по ул. Николая Чаплина могут свободно передвигаться здесь на автомобилях.

"Этот случай еще раз подтверждает, что только совместная работа депутатов, жителей и городских служб позволяет нам делать Тюмень комфортным и удобным для жизни городом. Спасибо администрации за оперативность и внимание к нуждам горожан", — рассказал Дмитрий Антипов.

Николай Ступников