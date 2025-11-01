  • 10 ноября 202510.11.2025понедельник
Директором департамента по культуре и туризму Тобольска назначена Владислава Дронова

Политика, 15:59 10 ноября 2025

тг-канал Петра Вагина | Фото: тг-канал Петра Вагина

Директором департамента по культуре и туризму Тобольска стала Владислава Дронова. Решение принял на очередном заседании коллегии администрации глава города Петр Вагин.

Владислава Дронова – кандидат исторических наук. Более 15 лет проработала в музейно-просветительской сфере, несколько лет возглавляла Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник.

"Глубокие профессиональные знания в сфере культуры и искусства, управленческий опыт позволят уверенно решать задачи вверенного ей департамента. Убеждён, что энергия Владиславы Владимировны, инициативность и преданность делу, помогут и дальше развивать культурный потенциал Тобольска, сохранять его историческое наследие и сделать наш город ещё более привлекательным для жителей и гостей", - написал в своих социальных сетях Петр Вагин.

Он пожелал ей успехов на новом посту и плодотворной работы на благо тоболяков.

