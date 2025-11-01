  • 10 ноября 202510.11.2025понедельник
Включение лога реки Тюменки в городскую экосистему рассматривают в Тюмени

Общество, 17:16 10 ноября 2025

из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Идеи включения лога реки Тюменки в городскую экосистему рассматриваются в областной столице. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Тюмени Максим Афанасьев по итогам рабочей встречи с экскурсоводами в центре стратегического развития "Сибирь". Событие прошло в рамках работы по формированию мастер-плана центральной части города "Врата Сибири".

Отметим, встречи с самыми разными группами горожан - предпринимателями, депутатами, девелоперами, архитекторами и дизайнерами - проходят в центре "Сибирь" регулярно. На них детально обсуждают логику развития территории, макроэкономические и территориальные тренды, формируя четкую взаимосвязь между всеми факторами. Здесь же демонстрируют презентацию, включающую 15 блоков всестороннего анализа: внешние экономические условия, историко-культурные особенности, состояние транспортной системы, социальной инфраструктуры и многое другое. Особое внимание уделяется компонентам идентичности города.

﻿

"Важнейшее направление работы — анализ объектов культурного наследия в границах мастер-плана. Историко-культурный анализ позволил выявить потенциал, обозначить вызовы и поставить конкретные задачи. Также сформирован социально-демографический портрет туриста и проанализированы его предпочтения и затраты", - добавил мэр.

На основе собранных данных определены ключевые задачи: трансформация привокзальной площади, развитие речной инфраструктуры, создание непрерывных пешеходных и веломаршрутов, формирование туристско-музейного кластера с воссозданием атмосферы исторической деревни и ремесел.

# Максим Афанасьев , мастер-план , экскурсоводы

